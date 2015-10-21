Іран та РФ мають намір у рази збільшити фінансування спільних проектів - до $5 мільярдів

Про це після переговорів з міністром енергетики РФ Олександром Новаком заявив міністр інформаційно-комунікаційних технологій та співголова Міжурядової українсько-іранської комісії з торговельно-економічного співробітництва Махмуд Ваезі, передає ТАСС.

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"Важко назвати галузь, у якій ми б не співпрацювали чи не збираємося співпрацювати в майбутньому. Іран і Росія мають хороші перспективи взаємодії в області транспортного будівництва, будівництва залізниць, а також у таких галузях, як енергетика, будівництво нових електростанцій. Ми обговорили також питання фінансового забезпечення нашої співпраці. На спільні проекти розвитку ми разом можемо виділити до $5 млрд", - підкреслив Ваезі.

За його словами, нинішній обсяг двостороннього обміну становить близько $1,8 млрд.

"Ми вважаємо, що це не відображає справжні можливості. Цей обсяг може бути збільшений найближчим часом, принаймні у 2-3 рази", -продовжив Ваезі.

"Зараз, коли набирає силу ядерна угода між Іраном і "шісткою" (п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина), відкривається дуже гарна можливість для співпраці між компаніями Ірану і Росії. І я розраховую, що російські компанії розгорнуто широку діяльність в нашій країні", - підкреслив він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Іран і РФ, можливо, готуються до спільного наступу в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, ЄС прийняв законодавчу базу для скасування санкцій проти Ірану. Президент США Барак Обама віддав розпорядження підготувати документи для скасування санкцій проти Ірану. У той же час голова ядерного агентства Ірану Алі Акбар Салехі повідомив, що чекає наказу від іранського президента Хассана Рухани про демонтаж тисяч центрифуг зі збагачення урану в Нетензе і Фордо.