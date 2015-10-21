Держдума РФ прийняла в першому читанні закон про застосування фізичної сили до ув'язнених

Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначається, нова версія тексту до другого читання вже попередньо узгоджена з правозахисниками.

«Фактично у нас на сьогоднішній день є підготовлений текст законопроекту до другого читання, попередньо погоджений і з (президентською) Радою з прав людини і уповноваженим з прав людини», - сказав заступник голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Олександр Хінштейн.

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Законопроект був внесений на розгляд в Держдуму в травні 2015 року.

Згідно з текстом законопроекту, при будь-якому порушенні режиму утримання дозволяється використовувати силу і спецзасоби. Також в законопроекті виключили слово «злісне» з опису опору і непокори арештантів.

Крім того, поправки передбачають відсутність відповідальності наглядача за заподіяну шкоду. Також пропонується вписати в закон пункти про недопущення ударів палицею по голові, шиї, ключичній області, животу, статевих органів, в область проекції серця, а також застосування водомети при температурі повітря нижче нуля градусів Цельсія.