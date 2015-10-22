Омськ засипало снігом - за день випала місячна норма (фото)

В результаті снігопаду місто стоїть у десятибальних заторах, губернатор регіону Віктор Назаров розпорядився вивести на роботу всі снігоприбиральні машини, повідомляє РИА Новости.

Місцеві ЗМІ вранці в четвер повідомляють, що в місті серйозно ускладнений рух транспорту. Місто скували багатокілометрові пробки. За даними сервісу "Яндекс.Пробки", затори на дорогах досягали максимального значення — 10 балів.

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"За попередніми даними Об-Іртишського управління гідрометеослужби, за останню добу випала місячна норма опадів — 23 міліметра. Начальник Управління Сергій Іванов повідомив, що такий снігопад при сильному вітрі — небезпечне погодне явище. У регіоні оголошено штормове попередження", — повідомляє в четвер уряд Омської області.

Згідно з даними обласного главку МНС, сильний сніг, ожеледь, снігові замети на дорогах, а також сильний вітер поривами від 17 до 22 метрів в секунду триватимуть в регіоні до кінця четверга.