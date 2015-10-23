Путін: Асад готовий до діалогу з опозицією - BBC

За словами російського лідера, Башар Асад не заперечує проти співпраці російських військових з опозицією на певних умовах, передає BBC Україна.

"Я його запитав, як він поставиться до того, якщо ми знайдемо в Сирії навіть озброєну опозицію, але готову протистояти і реально воювати з терористами, з ІДІЛ, якщо ми підтримаємо їх зусилля в боротьбі з терористами так само, як і сирійську армію. Він відповів: "Ставлюся до цього позитивно", - цитує Володимира Путіна агенція ТАСС.

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Він сказав, що Росія спробує перевести ці домовленості на практику, оскільки "сирійське керівництво повинно налагодити робочий контакт з тими опозиційними силами, які готові до діалогу".

За словами Володимира Путіна, з бесіди з Башаром Асадом, яка відбулася у вівторок в Москві, випливає, що президент Сирії "готовий до такого діалогу".