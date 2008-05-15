Створення російської військової бази в Абхазії зміцнить протиповітряну оборону РФ

Можливе створення військової бази на території Абхазії, якщо буде ухвалено відповідне політичне рішення, сприяло б підвищенню якості охорони державного кордону Росії, заявив головком ВПС РФ генерал-полковник Олександр Зелін.

Напередодні президент невизнаної Республіки Абхазія Сергій Багапш запропонував створити на території Абхазії російську військову базу.

"У разі ухвалення відповідного політичного рішення, це буде на користь виконанню завдань протиповітряної оборони", - сказав Зелін на брифінгу з нагоди вручення штандарту командувача військами Колективних сил з підтримки миру.

"Наявність засобів ППО вздовж периметру чи поблизу державного кордону завжди дає нову якість охороні й обороні повітряного простору держави", - цитує генерала РИ "Новост".

Зелін зазначив, що Росія має дуже тісні зв`язки з Вірменією в рамках об`єднаної системи ППО. Хотілося б, щоб такі відносини були і з Грузією. На жаль, цього не вийшло, сказав головком.