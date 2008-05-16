Конгрес США відмовився виділити $169 мільярдів на війну

Палата представників Конгресу США відмовилася додатково асигнувати 163 мільярди доларів на ведення війни в Іраку і Афганістані, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Законопроект був відхилений 149 голосами "проти", тоді як підтримав його 141 конгресмен.

Крім того, парламентарії затвердили пільги на здобуття освіти для солдатів після їх повернення д США, для оплати яких пропонується ввести додаткових податок на заможних американців.

Конгресмени також вимагають від президента Джорджа Буша вивести війська з Іраку до грудня 2009 року. У поправці до закону про додаткове фінансування військових операцій в Іраку і Афганістані, внесеній за ініціативою Демократичної партії, йдеться, що "негайна і організована передислокація збройних сил США з Іраку" повинна початися протягом 30 днів і завершитися не пізніше, ніж через 18 місяців після набуття чинності законом.

Раніше в Білому Домі заявили, що Джордж Буш накладе вето на законопроект про фінансування війни в Іраку, який містить "штучні терміни" виведення американських військ. В той же час Демократична партія не володіє більшістю в дві третини голосів в обох палатах Конгресу, яка необхідна, щоб подолати президентське вето. Спроби демократів в Конгресі примусити адміністрацію Джорджа Буша визначити терміни виведення військ з Іраку і Афганістану робилися кілька разів, проте залишалися безрезультатними.