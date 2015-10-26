МЗС України відкрило гарячу лінію для інформації про землетрус в Афганістані

Про це йдеться у повідомленні у "Твіттері" МЗС.

Гаряча лінія за номером +38 (044) 2381777 відкрита для зв'язку та отримання інформації про громадян України, які могли перебувати в районах, постраждалих від стихії - на півночі Афганістану, північному заході Пакистану, півдні Таджикистану і північному заході Індії.

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МЗС рекомендує українцям звертатися або за цим номером, або за телефонами гарячих ліній або на електронну пошту дипломатичних представництв України в регіоні: посольство в Таджикистані +992 37 2358413, emb_tj@mfa.gov.ua; посольсто в Пакистані +92 51 2608966, emb_pk@mfa.gov.ua; посольство в Індії +91 88 262 97 218, emb_in@mfa.gov.ua.