США не дозволять РФ заважати діям коаліції в Сирії – Пентагон

Про це заявив на слуханнях у сенаті США міністр оборони Ештон Картер, передають "РИА Новости".

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За його словами, американські військові не дозволять Росії перешкодити діям міжнародної коаліції в Сирії.

"Ми не співпрацюємо з Росією і не дозволимо їй вплинути на курс коаліції", — заявив Картер.

У той же час глава Міноборони США додав, що США мають намір "залишати відкритими двері для Росії, щоб вона могла зробити позитивний внесок у вирішення конфлікту в Сирії".

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.