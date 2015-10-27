США не дозволять РФ заважати діям коаліції в Сирії – Пентагон
У той же час США "залишать відчинені двері для Росії", щоб вона могла здійснити свій "позитивний внесок" у вирішення кризи.
Про це заявив на слуханнях у сенаті США міністр оборони Ештон Картер, передають "РИА Новости".
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За його словами, американські військові не дозволять Росії перешкодити діям міжнародної коаліції в Сирії.
"Ми не співпрацюємо з Росією і не дозволимо їй вплинути на курс коаліції", — заявив Картер.
У той же час глава Міноборони США додав, що США мають намір "залишати відкритими двері для Росії, щоб вона могла зробити позитивний внесок у вирішення конфлікту в Сирії".
Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.