Визначено пасажирів, які найбільше дратують людей у літаку

Про це повідомляється в дослідженні туристичного пошуковика Aviasales, передає Lenta.ru. Автори рейтингу опитали тисячу осіб і прийшли до висновку, що справжнім кошмаром авіамандрівника є попутники, які перебрали алкоголю. Перше місце їм присудили 36% опитаних.

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На другій позиції розташувалися любителі роззутися в польоті. Із запахами в салоні літака не готові миритися 27% респондентів. Замикають трійку лідерів діти , які кричать - такий варіант вибрали 17% респондентів.

Також з'ясувалося, що пасажири, які занадто сильно відкидають спинку крісла, дратують 11% респондентів, ще 9% опитаних незадоволені надмірно говіркими сусідами по літаку.

На початку жовтня в США визначили найдратівливіший типаж постояльців у готелях. Ними стали неуважні батьки. Другу сходинку рейтингу зайняли любителі пошуміти в номері.

У липні був опублікований рейтинг найбільш дратівливих відпускних фото. З'ясувалося, що найбільш ненависними є скріншоти з iPhone з прогнозом погоди на курорті. Також в список потрапили відпускні селфі і знімки ніг на тлі моря.