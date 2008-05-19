У Китаї 200 рятувальників загинули під селем

Більше 200 робітників-рятувальників загинули під селем - потоком з води, бруду і каміння - на південному сході Китаю у понеділок.

Подробиці події поки не уточнюються.

В той же час надійшла інформація, що в повіті Цинчуань південно-західної китайської провінції Сичуань відбувся новий підземний поштовх. Магнітуда землетрусу склала 5,4 балу.

Про жертви і руйнування інформації поки не надходило.

Газета.ру