У Китаї 200 рятувальників загинули під селем
10:15, 19 травня 2008Світ
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Стався новий підземний поштовх
Більше 200 робітників-рятувальників загинули під селем - потоком з води, бруду і каміння - на південному сході Китаю у понеділок.
Подробиці події поки не уточнюються.
В той же час надійшла інформація, що в повіті Цинчуань південно-західної китайської провінції Сичуань відбувся новий підземний поштовх. Магнітуда землетрусу склала 5,4 балу.
Про жертви і руйнування інформації поки не надходило.
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