Упізнання жертв авіакатастрофи на Синаї відбудеться в Петербурзі
02:47, 01 листопада 2015Світ
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Психіатри вже почали готувати родичів до упізнання тіл.
REUTERS
Про це повідомив директор Центру соціальної і судової психіатрії імені Сербського головний психіатр МОЗ РФ Зураб Кекелідзе, передає ТАСС.
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За його словами, лікарі-психіатри центру почали готувати родичів жертв авіакатастрофи в Єгипті до впізнання тіл загиблих, які найближчим часом будуть доставлені до Петербурга.
Як повідомляв УНІАН, на борту літака А-321, що прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, перебували 224 людини. Серед пасажирів лайнера було 4 громадян України.
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