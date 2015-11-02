До Петербурга привезли тіла загиблих в авіакатастрофі в Єгипті
07:09, 02 листопада 2015Світ
16423 0
Перший літак МНС Росії з тілами 144 загиблих в авіакатастрофі російського літака А321 прилетів з Каїра в Санкт-Петербург.
REUTERS
Про це повідомляє кореспондент Бі-бі-сі з аеропорту Пулково. Другий борт з тілами загиблих очікується в Пулково до вечора.
Читайте такожУпізнання жертв авіакатастрофи на Синаї відбудеться в Петербурзі
Вже з сьогоднішнього ранку почнеться процедура упізнання тіл родичами.
Літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі в Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.
На його борту перебували 224 людини, всі вони загинули.
Сьогодні зранку у Петербурзі почнуть процедуру упізнання жертв авіакатастрофи
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter