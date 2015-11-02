До Петербурга привезли тіла загиблих в авіакатастрофі в Єгипті

Про це повідомляє кореспондент Бі-бі-сі з аеропорту Пулково. Другий борт з тілами загиблих очікується в Пулково до вечора.

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Вже з сьогоднішнього ранку почнеться процедура упізнання тіл родичами.

Літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі в Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

На його борту перебували 224 людини, всі вони загинули.