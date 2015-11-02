Юнкер та Туск висловили співчуття у зв’язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Єгипті

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

«З превеликим сумом я дізнався про втрату такої великої кількості життів під час авіакатастрофи, яка сталася у Синаї. Дозвольте мені від імені Європейської комісії висловити глибокий жаль і співчуття народу Російської Федерації, а особливо – сім’ям жертв трагедії та їхнім близьким. Цієї важкої години ми підтримуємо російський народ і сім’ї жертв авіакатастрофи», - підкреслив Юнкер.

Він запевнив, що відповідні європейські органи готові надати будь-яку потрібну допомогу у розслідуванні цієї трагедії.

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Туск зазначив, що він «вкрай засмучений звісткою про авіакатастрофу цивільного пасажирського літака, що сталася у Синаї і яка стала причиною великої кількості жертв». Він висловив «найщиріші співчуття родинам і близьким жертв, а також солідарність з російською владою і народом».

Як повідомляв УНІАН, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-еш-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня через півгодини після вильоту, за 100 км на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай міста Ель-Аріш поблизу населеного пункту Ель-Хасна. На борту літака перебували 217 пасажирів, у тому числі 4 громадян України, та 7 членів екіпажу. Всі загинули.