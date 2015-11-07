ВООЗ оголосила Сьєрра-Леоне вільною від вірусу Ебола

У країні за останні 42 дні не було зареєстровано жодного випадку захворювання. Таким чином, єдиною країною, де досі реєструються випадки захворювання вірусом, залишається сусідня Гвінея. Сусідня Ліберія була оголошена вільною від вірусу в кінці вересня.

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У жовтні шотландська медсестра Полін Кафферки, яка заразилася Еболою під час роботи в Сьєрра-Леоне, знову потрапила до лікарні з ускладненнями. На початку року вона вже провела майже місяць в суворому карантині в лікарні Royal Free, після того, як у неї після повернення до Великобританії був виявлений вірус.

Пізніше її виписали, оскільки вважалося, що вона повністю видужала.

Однак виявилося, що вірус Еболи залишався у неї в організмі і викликав нові ускладнення, від яких вона продовжує лікуватися.