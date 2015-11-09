Лідери ІД могли не знати про плани єгипетського осередку підірвати А321 – WSJ
Спецслужби США вважають, що причиною катастрофи російського A321 над Синайським півостровом став теракт, підготовлений бойовиками єгипетського підрозділу "Ісламської держави" без погодження з лідерами ІД.
Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.
Згідно з повідомленням, видання посилається на американських чиновників, знайомих з висновками спецслужб, які вважають, що організація "Синайська провінція", ймовірно, попередньо не узгоджувала свої дії з вищим керівництвом "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.
Читайте такожЄгипетські силовики збирають дані про працівників готелів, в яких відпочивали туристи з А321
Як повідомляв УНІАН, слідство на 90% впевнене, що на борту російського лайнера в Єгипті вибухнула бомба.
Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.
У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною розглядають технічну несправність.