Франція тимчасово відновлює контроль на держкордоні - посольство

Про це йдеться у поясненні на сайті посольства Франції в Україні.

"Відновлення контролю на кордонах, яке запроваджено французькою владою на період з 13 листопада по 13 грудня 2015 року, покликане сприяти успішному проведенню СОР 21 (з 30 листопада по 11 грудня) в атмосфері спокою та безпеки", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що запроваджений механізм передбачає, що на всіх французьких прикордонних пропускних пунктах українські громадяни будуть змушені пред’явити документи, на підставі яких вони мають дозвіл на переміщення чи перебування в межах Франції (діюча шенгенська чи національна французька віза, страховий поліс та підтвердження надання житла у випадку запрошення від приватної особи). Таким чином, за умови наявності таких документів, всі громадяни, які мають діючу шенгенську чи національну французьку візу, видані посольством Франції в Україні чи будь-яким посольством іншої країни-члена Шенгенського простору, будуть допущені на територію Франції та Шенгенського простору.

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