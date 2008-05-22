Щороку Чорноморський флот платить Севастополю дедалі менше

Будь-які рухи навколо статусу Чорноморського флоту Російської Федерації, який, згідно з угодами, базується на території України, ускладнюють політичну ситуацію в Севастополі.

Про це заявив голова міської ради Севастополя Валерій САРАТОВ, коментуючи рішення Ради національної безпеки та оборони України про підготовку законопроекту про припинення з 2017 року дій міжнародних договорів про перебування ЧФ РФ в Україні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, В.САРАТОВ вважає, що «в Севастополі після підписання угоди про умови базування російського флоту в Україні склалися дружні відносини між містом і двома флотами і будь-які дії, що порушують цю конструкцію, загострюватимуть політичну ситуацію в Севастополі, що негативно позначиться на економіці міста».

Водночас В.САРАТОВ зазначив, що в разі прийняття такого закону «особливих проблем для економіки Севастополя не виникне, оскільки частка податкових надходжень до бюджету міста від Чорноморського флоту з кожним роком зменшується». За його словами, «якщо сім років тому частка податкових надходжень від російського флоту становила 25%, то зараз – менш як 15, а через п`ять років ця цифра становитиме менше 10 відсотків».

Також В.САРАТОВ вважає, що «цивільні об`єкти, які є і які сьогодні експлуатує ЧФ, не закриватимуться» і люди й далі працюватимуть. Крім того, за його словами, сьогодні в Севастополі «достатньо багато вільних робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету Міністрів прийняти в двомісячний термін заходи для комплексної перевірки наслідків тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні. Така норма міститься в рішенні РНБО від 16 травня "Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави", введеному в дію Указом Президента України. "Підготувати в двомісячний термін і забезпечити внесення у встановленому порядку законопроекту про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації", - сказано в рішенні.