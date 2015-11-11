Уряд Іспанії подав позов на резолюцію про незалежність Каталонії

Як повідомляє РИА Новости, позов вже поданий в КС державною адвокатурою (входить до складу міністерства юстиції країни). Генеральний державний адвокат Марта Сілва де Пуерта подала відповідний позов.

Згідно з повідомленням, про подання позову буде офіційно поінформовано 21 політика в Каталонії, що мають безпосереднє відношення до прийняття резолюції — у тому числі голову каталонського парламенту Карму Форкадель, президію законодавчого органу, в. о. голови Женералітету (уряду Каталонії) Артура Маса і членів його уряду.

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Їх також проінформують, що їм можуть бути пред'явлені звинувачення в недотриманні закону, і вони можуть бути позбавлені своїх посад.

КС повинен прийняти рішення про прийняття позову до розгляду пізніше в середу. Якщо КС ухвалить цей позов до розгляду, то дію резолюції буде заморожено на термін до п'яти місяців, протягом яких суд повинен винести вердикт.

Як повідомляв УНІАН, парламент Каталонії в понеділок прийняв резолюцію про незалежність від Іспанії, внесену представниками правлячої коаліції 27 жовтня.