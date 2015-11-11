Уряд Іспанії подав позов на резолюцію про незалежність Каталонії
Уряд Іспанії прийняв рішення на своєму позачерговому засіданні подати позов до Конституційного суду про незаконність резолюції каталонського парламенту щодо початку процесу здобуття незалежності.
Як повідомляє РИА Новости, позов вже поданий в КС державною адвокатурою (входить до складу міністерства юстиції країни). Генеральний державний адвокат Марта Сілва де Пуерта подала відповідний позов.
Згідно з повідомленням, про подання позову буде офіційно поінформовано 21 політика в Каталонії, що мають безпосереднє відношення до прийняття резолюції — у тому числі голову каталонського парламенту Карму Форкадель, президію законодавчого органу, в. о. голови Женералітету (уряду Каталонії) Артура Маса і членів його уряду.
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Їх також проінформують, що їм можуть бути пред'явлені звинувачення в недотриманні закону, і вони можуть бути позбавлені своїх посад.
КС повинен прийняти рішення про прийняття позову до розгляду пізніше в середу. Якщо КС ухвалить цей позов до розгляду, то дію резолюції буде заморожено на термін до п'яти місяців, протягом яких суд повинен винести вердикт.
Як повідомляв УНІАН, парламент Каталонії в понеділок прийняв резолюцію про незалежність від Іспанії, внесену представниками правлячої коаліції 27 жовтня.