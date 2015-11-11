Український карикатурист вимагає вибачень від російського сенатора за плагіат
Український художник Юрій Журавель зажадав вибачень від російського сенатора Валентини Петренко за використання його роботи для створення карикатури на Charlie Hebdo.
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Дождь". Юрій Журавель має намір домагатися захисту авторських прав в суді. "Я не знаю, чи дійдуть наші закони до Росії і чи зроблять з цього там якийсь висновок", - розповів художник. Він підтвердив, що робота, яку Петренко використовувала для викриття французьких карикатуристів, насправді зображує колишнього президента України Віктора Януковича з соратниками.
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Сама російський сенатор Валентина Петренко заперечує, що використане нею зображення належить українському художнику. Сенатор заявила, що малюнок був взятий з інтернету, а вона лише додала фразу.
Валентина Петренко представила карикатуру на співробітників французького сатиричного журналу Charlie Hebdo вдень 11 листопада.
У номері Charlie Hebdo, що вийшов 4 листопада, були опубліковані дві карикатури на тему краху літака "Когалимавіа" в Єгипті.