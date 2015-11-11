Український карикатурист вимагає вибачень від російського сенатора за плагіат

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Дождь". Юрій Журавель має намір домагатися захисту авторських прав в суді. "Я не знаю, чи дійдуть наші закони до Росії і чи зроблять з цього там якийсь висновок", - розповів художник. Він підтвердив, що робота, яку Петренко використовувала для викриття французьких карикатуристів, насправді зображує колишнього президента України Віктора Януковича з соратниками.

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Сама російський сенатор Валентина Петренко заперечує, що використане нею зображення належить українському художнику. Сенатор заявила, що малюнок був взятий з інтернету, а вона лише додала фразу.

Валентина Петренко представила карикатуру на співробітників французького сатиричного журналу Charlie Hebdo вдень 11 листопада.

У номері Charlie Hebdo, що вийшов 4 листопада, були опубліковані дві карикатури на тему краху літака "Когалимавіа" в Єгипті.