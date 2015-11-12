Поліція сльозогінним газом розігнала демонстрацію в центрі Афін

У Греції сьогодні проходять протести і страйки у зв'язку з жорсткими заходами економії, що були ухвалені парламентом в жовтні, передає Бі-бі-сі.

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У рамках загальнонаціонального страйку на роботу не вийшли сотні тисяч жителів країни. Закриті держустанови і магазини, в аеропортах скасовано деякі рейси. Не вийшов на роботу персонал лікарень і портів.

Це перша масштабна акція протесту після чергової перемоги на виборах партії "Сіріза" Алексіса Ціпраса. У серпні Алексіс Ціпрас сам підписав угоду про фінансову допомогу Греції, яка передбачає запровадження заходів економії.

На основі цього договору був складений законопроект, що передбачає скорочення розміру пенсій, підвищення пенсійного віку, підвищення податків на доходи від здачі нерухомості в оренду, а також низку заходів, які покликані лібералізувати ринок енергоносіїв.

Прийняття закону було умовою для отримання Афінами чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 2 млрд євро.