Сирійські ЗМІ та журналісти повідомили про застосування фосфорних бомб Росією у Сирії

Як пише 13 листопада ZN.ua, наприклад, цілий ряд фотографій та відео з місця подій розмістив у своєму Twitter кореспондент німецького журналу Bild Юліан Репке.

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На відео - і фотоматеріалах відображені бомбардування, пожежі в населених пунктах і залишки російських боєприпасів, які було знайдено на місці подій. За інформацією джерел журналіста, бомби з запальними боєприпасами були скинуті з російського вертольота Мі-24 в селах Бенін і Харша в північно-західній провінції Ідліб.

За наявними даними, ситуацію там контролюють загони помірної опозиції, які ведуть війну одночасно з режимом Асада, і з терористами "Ісламської держави".

Як відомо, застосування фосфорних боєприпасів проти військових цілей, які розташовані всередині або в околицях населених областей, заборонено міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження або мають невибіркову дію, 1980).