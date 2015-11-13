У Держдумі пропонують запровадити виїзні візи для росіян

Про це заявив заступник голови Комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Вадим Соловйов, передає "Говорит Москва".

Він зазначив, що до відома громадян РФ важливо донести повну інформацію про стан безпеки тих країн, які вони обирають для відпочинку.

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За словами представника Держдуми, зараз обговорюються різні способи реалізувати цю ідею. Як повідомив Соловйов, одним з них може виявитися введення виїзних віз.

"Зараз багато пропозицій запровадити виїзні візи. Офіційні чиновники МЗС і співробітники безпеки пояснять громадянину, чим він ризикує. І коли він вже отримав цю офіційну інформацію, розписується, що так, я все знаю, я в курсі справи, мене попередили, і, тим не менш, я наполягаю, йому потрібно дати можливість виїхати", - пояснив ситуацію Соловйов.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Раді Федерації РФ підтримують пропозицію заборонити польоти російських туристів до Туреччини та Тунісу і вважають, що турпотік можна переорієнтувати, замінивши згадані країни на Крим.