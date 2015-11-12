У Раді Федерації РФ підтримали ідею заборони польотів у Туреччину і Туніс, назвавши Крим їх заміною

"Туреччина і Туніс залишаються одними з небагатьох напрямків масового туризму, але на сьогоднішній день безпека і в Туреччині, і в Тунісі залишають, м'яко кажучи, бажати кращого", - заявив РИА Новости член комітету ради федерації РФ з міжнародних справ Ігор Морозов.

За його словами, "у цих країнах почастішали випадки великих терактів, потерпілими в яких опиняються в основному туристи з Європи".

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"Головне завдання російського уряду, скасувавши польоти в Туреччину і Туніс, рекомендуючи не літати туди росіянам, змусити уряди цих країн серйозно зайнятися безпекою місцевого туристичного кластера - аеропортів, готелів, основних визначних пам'яток", - переконаний сенатор РФ.

"Ми вже переконалися в жахливому стані безпеки в єгипетських аеропортах - в Каїрі, Олександрії, Шарм-еш-Шейху. Для Росії головне завдання - це забезпечити безпекою власних громадян, а не наповнення бюджету цих країн", - заявив він.

Сенатор РФ підкреслив, що одночасно із забороною польотів російських туристів до Туреччини та Тунісу російський уряд має подумати разом з туроператорами про заміну цих напрямів, вважає, що росіянам ці ж курорти може замінити Крим.

Як повідомляв УНІАН, у Росії обговорюється можливість заборони на польоти росіян не тільки в Єгипет, де сталася аварія A321, але і в інші потенційно небезпечні країни".



