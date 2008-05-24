Тарасюк: робити висновки щодо ”Східного партнерства” передчасно

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що поки не буде зрозуміло яку “додану вартість” матиме створення організації “Східне партнерство” порівняно з Європейською політикою сусідства або з Планом дій Україна-Європейський Союз, робити якісь висновки передчасно.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав в інтерв’ю сайту НУ-НС.

“В цілому можна вітати прагнення двох дружніх країн Європейського Союзу - Польщі і Швеції - в їх бажанні знайти специфічні форми співпраці України і Європейського Союзу. Але без відповіді на запитання, яку це матиме "додану вартість" - важко зробити якісь висновки”, - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, якщо мета України в укладенні угоди про асоціацію з ЄС з перспективою членства та отримання безвізового режиму в середньостроковій перспективі, то “можна дивитися на будь-яку нову ініціативу з урахуванням цих наших бачень”. “Якщо немає відповіді на ці запитання, то виникає сумнів щодо "доданої вартості" нової концепції”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Депутат наголосив, що при створенні “Східного партнерства” “мова не йде про інститути, що створюють видимість членства”. “Це просто вільний клуб європейських держав”, - додав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, ніхто ще не бачив документа про створення нової організації. Він повідомив, що тільки в понеділок документ має бути представлений міністрами закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Швеція запропонують Європейському Союзу сформувати з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азейбарджаном організацію “Східного партнерства”. До цього об’єднання, крім України, ввійдуть 27 держав-членів ЄС.