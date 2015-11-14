Число заручників в паризькому театрі Батаклан становить 100 осіб (відео)

Раніше телеканал France24 повідомляв про щонайменше 60 заручників.

Разом з тим, як уточнюють ЗМІ, ці дані можуть бути неточними і число заручників може виявитися більшим — в останній робочий день зал був повний людей, які прийшли на концерт, передає РИА Новости.

Увечері в п'ятницю невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів 10-го округу Парижа, в результаті якої загинули 11 осіб, а також у театрі Батаклан в 11-му окрузі, де жертвами стали 15 осіб.

Крім цього, за попередньою інформацією, два або три вибухи, імовірно гранат, прозвучали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція — Німеччина. Крім Олланда, на грі були присутні глави МЗС Франції і Німеччини Лоран Фабіус і Франк-Вальтер Штайнмайер.