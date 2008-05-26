Джордж Буш став почесним байкером
08:05, 26 травня 2008Світ
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Новому членові подарували шкіряний жилет з аплікаціями
|Фото Reuters
Група мотоциклістів - активістів боротьби за права ветеранів війни і військовополонених зустрілася з Бушем в Білому домі напередодні Дня пам’яті - свята, що відзначається в США в останній понеділок травня. Байкери вручили новому почесному членові своєї організації шкіряний жилет з аплікаціями - відмітний знак Rolling Thunder.
Президент США вже не вперше зустрічається з байкерами з Rolling Thunder проте раніше вони не приймали його до своїх лав. Байкери з Rolling Thunder є організаторами "Пробігу за свободу" (Ride for Freedom) - заходу, що проводиться напередодні Дня пам’яті, участь в якому беруть декілька тисяч мотоциклістів.
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