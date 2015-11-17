В Єгипті спростували дані про затримання підозрюваних у причетності до теракту з А321

12:49, 17 листопада 2015
Світ
1341 0

МВС Єгипту спростувало інформацію про нібито затримання в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх двох підозрюваних у причетності до теракту на борту російського А321, що зазнав катастрофи над Синаєм 31 жовтня.

fb.ru

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - заявили в прес-службі міністерства внутрішніх справ, повідомляє ТАСС.

Читайте такожРФ оголосила нагороду в $50 мільйонів за інформацію про організаторів теракту на борту A321

Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що в Єгипті затримано кілька осіб, які, ймовірно, допомагали в організації вибуху.

Як повідомляв УНІАН, у Росії катастрофу А321 визнали терактом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter