В Єгипті спростували дані про затримання підозрюваних у причетності до теракту з А321

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - заявили в прес-службі міністерства внутрішніх справ, повідомляє ТАСС.

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Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що в Єгипті затримано кілька осіб, які, ймовірно, допомагали в організації вибуху.

Як повідомляв УНІАН, у Росії катастрофу А321 визнали терактом.