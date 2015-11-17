В Єгипті спростували дані про затримання підозрюваних у причетності до теракту з А321
12:49, 17 листопада 2015Світ
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МВС Єгипту спростувало інформацію про нібито затримання в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх двох підозрюваних у причетності до теракту на борту російського А321, що зазнав катастрофи над Синаєм 31 жовтня.
За даними МВС Єгипту інформація про затримання підозрюваних не відповідає дійсності / fb.ru
"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - заявили в прес-службі міністерства внутрішніх справ, повідомляє ТАСС.
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Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що в Єгипті затримано кілька осіб, які, ймовірно, допомагали в організації вибуху.
Як повідомляв УНІАН, у Росії катастрофу А321 визнали терактом.
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