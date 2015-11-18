Washington Post: Ймовірний організатор терактів у Парижі мертвий (відео)

21:23, 18 листопада 2015
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Підозрюваний в організації терактів у Парижі Абдельхамід Абауд мертвий.

Париж / REUTERS

Про це Washington Post повідомили власні джерела, передає "Дождь".

Варто зазначити, що антитерористичний рейд у передмісті Парижа Сан-Дені, де, за даними поліції, в одній з квартир переховувався ймовірний організатор терактів у Парижі, відбувся 18 листопада.

Тоді загинули дві людини (смертниця підірвалася, а одного з ісламістів застрелив снайпер на світанку у середу).

Водночас після рейду прокурор Парижа Франсуа Молен сказав, що інформації про загибель Абауда або про його затримання немає.

Абдельхамід Абауд - другий підозрюваний в організації серії терактів в Парижі 13 листопада. Він - громадянин Бельгії, проживав в районі Моленбек, як і Салах Абдеслам, який також розшукується поліцією за підозрою в організації терактів.

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Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Унаслідок всіх атак загинули 129 осіб, близько 300 отримали поранення.

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