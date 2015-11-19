Літак з президентом Естонії на борту здійснив вимушену посадку

Про це повідомляє видання postimees.

Літак авіакомпанії Lufthansa, який летів з Франкфурту в Таллінн, здійснив вимушену посадку в аеропорту Берліна. На борту літака перебуває також президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес.

За словами прес-секретаря Талліннського аеропорту Лаурі Ліннамяе, у літака виникли проблеми з лобовим склом. Екіпаж повідомив про тріщину на склі, після чого було вирішено здійснити посадку.

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Airbus A320-211 борт LH882 авіакомпанії Lufthansa вже був у польському повітряному просторі, коли капітан вирішив розвернути літак і здійснити посадку в Берліні.

За словами радника прес-служби президента Тоомаса Сільдама, посадка пройшла спокійно і паніки на борту не було.

"Зараз знаходимося в літаку і чекаємо, що буде далі", - сказав Сільдам.

Президент Ільвес повертається в Естонії після робочого візиту до Швейцарії.