Заручник Bataclan розповів про невдалі спроби смертників зв'язатися із телеканалами

За словами Стефана, всього було близько чотирьох або п'яти дзвінків. Спочатку терористи просили заручників додзвонитися до BMF, але спроби не увінчалися успіхом. Після цього вони попросили зателефонувати на ITele, додзвонитися також не вийшло.

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Терористи, за його словами, вели себе невпевнено. «Було ясно, що вони (терористи) тут, щоб вбивати, однак у захопленні заручників було багато невпевненості», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників біля входу на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак загинуло 132 осіб, близько 300 отримали поранення.