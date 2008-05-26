Канадський парламент завтра визнає Голодомор геноцидом
22:26, 26 травня 2008Світ
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У цьому впевнені Стівен Гарпер та Ющенко
|Віктор ЮЩЕНКО і Стівен ГАРПЕР
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні в Оттаві під час спільної прес-конференції.
Зокрема, С.ГАРПЕР підкреслив, що відповідна декларація, яка розглядатиметься завтра в Сенаті, була підготовлена представником провладної партії, тому він упевнений в підтримці цього документа.
«Я вважаю важливим, щоб світ не забував про цю трагічну подію, і саме з цієї причини я не маю сумнівів щодо підтримки цього документа», - сказав прем’єр Канади, додавши, що він висловлюється за світове визнання цієї трагедії.
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