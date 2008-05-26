Канадський парламент завтра визнає Голодомор геноцидом

Прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР та Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконані, що завтра канадський парламент ухвалить рішення про визнання Голодомору 1933-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні в Оттаві під час спільної прес-конференції.

Зокрема, С.ГАРПЕР підкреслив, що відповідна декларація, яка розглядатиметься завтра в Сенаті, була підготовлена представником провладної партії, тому він упевнений в підтримці цього документа.

«Я вважаю важливим, щоб світ не забував про цю трагічну подію, і саме з цієї причини я не маю сумнівів щодо підтримки цього документа», - сказав прем’єр Канади, додавши, що він висловлюється за світове визнання цієї трагедії.