Перша в Європі жінка-шахідка: паризька смертниця любила нічні клуби і не читала Коран

Асна Аітбуласьєн – 26-річна француженка марокканського походження дуже відрізнялася від типового образу мусульманської дівчини: вона курила, відвідувала нічні клуби, мала зв'язки з наркодилерами та, за словами родичів, не цікавилась вивченням Корану.

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Про це йдеться в статті The Times, яку цитує "Європейська правда".

За словами її брата Юсуфа, вона ніколи не читала Коран. Аітбуласьєн була одержима соціальними мережами, носила "ексцентричний" одяг і одягала великі капелюхи, через які вона отримала прізвисько Cowgirl.

"Вона жила у своєму власному світі. Вона не була зацікавлена у вивченні своєї релігії. Я ніколи не бачив, щоб вона відкрила Коран. Вона постійно була у телефоні, дивлячись Facebook або WhatsApp", - розповів він.

Брат також розповів, що вони майже не спілкувалися протягом п'яти років і описав свої відносини з сестрою як "складні". Вона дзвонила йому, однак, через два дні після терактів в Парижі: "У неділю о 7 вечора вона зателефонувала мені, тому що я дзвонив їй - і вона говорила так, начебто точно відмовилася від життя".

Після від’їзду із квартири її матері, Аітбуласьєн жила з подругою в Дрансі, в передмісті Парижа, де жив один з бойовиків, що брав участь у нападі на концертний зал Bataclan.

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У відео, знятому місцевими жителями під час штурму поліцією будівлі Сен-Дені в середу, можна почути: "Де твій хлопець? Де він?" - кричить поліцейський, і пронизливий голос кричить у відповідь: "Він не мій хлопець".

Її мати і її брат сказали, що вони відразу ж впізнали голос Асні. "Це промивання мізків", - сказала її мати.

Повідомляється, що Аітбуласьєн закричала "допоможи мені", і розрядила магазин з АК-47, перед тим, як підірвати себе.

Вона почала носити паранджу менше, ніж рік тому. Є свідчення, що вона зробила невдалу спробу приєднатися до ІДІЛ в Сирії.

На своїй сторінці у Facebook вона раніше висловлювала співчуття Хаят Бумедьєн, вдові бойовика Амеді Кулібалі, який брав участь у нападі на Charlie Hebdo. Вона також розміщала погрози на адресу французького уряду.

Три тижні тому вона залишила будинок своєї матері в передмісті Парижа, де вона гостювала, щоб приєднатися до свого двоюрідного брата Абдельхаміда Абуда, якого вважають організатором терактів у Парижі 13 листопада.

"Ця поїздка до кузена - вважається, що вона була заміжня за ним – стала початком кінця її сумної долі - стати першою в Європі жінкою-шахідкою", - відзначає видання.