Сенат Франції підтримав продовження режиму надзвичайного стану

Днем раніше, в четвер схвалили законопроект Національні збори (нижня палата парламенту) країни, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

З відповідною пропозицією виступив президент Франсуа Олланд, який спочатку ввів режим НС своїм указом після серії терактів в Парижі.

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Згідно з французьким законодавством, термін дії режиму НС, введений президентом, не може перевищувати 12 днів.

Для продовження необхідна санкція парламенту, оскільки цей режим, зокрема, розширює повноваження служб безпеки.

Надзвичайний стан збільшує повноваження поліції і дозволяє владі обмежувати рух людей і транспортних засобів у визначений час і в певних місцях.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс не виключає, що група терористів, причетна до організації терактів у Парижі, може бути все ще активною. "Ми не знаємо, активні чи все ще групи, які прямо причетні до організації атак. Ми можемо тільки уявляти", - заявив Вальс.