Генсек ООН засудив захоплення бойовиками заручників в столиці Малі

Про це заявив журналістам його офіційний представник Стефан Дюжаррик, передає ТАСС.

"Генеральний секретар засуджує жахливий напад на готель Radisson у Бамако, в результаті якого було вбито невстановлену кількість цивільних осіб, і багато людей отримали поранення", - сказав він.

За його словами, Пан Гі Мун стурбований тим, що напад скоєно в момент, коли в країні йде процес мирного врегулювання конфлікту і намітився "хороший прогрес" у реалізації угоди між владою і сепаратистами. "Генеральний секретар засуджує будь-які спроби зірвати виконання угоди", - підкреслив Дюжаррик.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики захопили заручників у готелі Radisson Blue в Бамако. Згідно з інформацією ЗМІ, в готелі знаходилося 170 осіб.