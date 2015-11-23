У Росії можуть ввести мито на закордонні онлайн-покупки - ЗМІ

Про це пише газета «Коммерсантъ» з посиланням на джерело, знайоме з ходом підготовки засідання.

За даними видання, робоча група з питань електронної торгівлі підготувала два проекти рішень ради.

Перший передбачає звільнити від митних платежів товари дешевше €22 і вагою менше 1 кг. Від посилок, що потрапляють в діапазон €22-150 і 1-10 кг, зажадають сплати збору в розмірі €15. Нарешті, за товари, вартість яких більше €150 і (або) загальна вага перевищує 10 кг, зажадають збору в розмірі €15 плюс 30% від митної вартості, але не менше €4 за 1 кг ваги.

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Другий проект рішення трохи відрізняється від першого. Згідно з цим варіантом, товари з митною вартістю до €150 і вагою не більше 10 кг будуть оподатковуватися збором у €10. Якщо митна вартість посилок перевищує €150, а вага — більше 10 кг, тоді збір складе €10 плюс 30% від митної вартості, але не менше €4 за 1 кг ваги.

Коммерсантъ зазначає, що це найбільш жорсткий варіант регулювання транскордонної інтернет-торгівлі з тих, що були запропоновані уряду з грудня 2013 року, коли президент РФ Володимир Путін доручив «упорядкувати інтернет-торгівлю».

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Зараз росіяни можуть купувати в зарубіжних інтернет-магазинах товари на суму до €1 тис. і вагою до 31 кг в місяць без сплати мита. У 2014 році розглядалася ідея про зниження порогу безмитної інтернет-торгівлі до €150, проте рішення так і не було прийнято.

Опитані виданням учасники ринку онлайн-торгівлі вважають, що встановлення нових мит у країнах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) допоможе «обілити ринок» і буде сприяти «здоровій конкуренції місцевих онлайн-ритейлерів з зарубіжними».