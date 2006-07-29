Польський Президент хоче повернути смертну кару в усій Європі

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ присягнувся у п`ятницю розвернути кампанію за повернення смертної кари до кримінальних кодексів країн Євросоюзу, передає агентство Reuters.

За словами польського лідера, ЄС незабаром зрозуміє, що вища міра виправдана, якщо це покарання за вбивство.

"Країни, які відмовляються від цього покарання, нагороджують злочинця неймовірною перевагою перед його жертвою, перевагою життя над смертю", - пояснив польський Президент.

"Нам варто обговорити це в Європі. Я думаю, з часом Європа змінить свої переконання щодо цього", - заявив польський лідер в радіоінтерв`ю.