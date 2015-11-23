Пілоти знали про порушення в аеропорту Єгипту до вибуху бомби на борту А321 - WSJ

Про це глава Асоціації пілотів британських авіакомпанія (BALPA) Джим МакОслан заявив у розмові c The Wall Street Journal, повідомляє РБК.

«До аварії літака Metrojet пілоти, який літали в Шарм-ель-Шейх, говорили про слабку безпеку», – сказав він. За його словами, пілоти офіційно не заявляли про порушення, так як вважали їх наявність нормальним для такого аеропорту.

МакОслан підкреслив, що для підвищенням безпеки недостатньо просто збільшити кількість інспекторів, які будуть слідкувати за її дотриманням. «Один з шляхів полягає в тому, щоб зробити пілотів та інших членів екіпажу вухами і очима авіаіндустрії», – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Все 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

Сьогодні, 17 листопада, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.