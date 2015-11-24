Генсек НАТО: Для вирішення ситуації навколо збитого Су-24 важливі дипломатія та деескалація

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що для вирішення ситуації навколо збитого Туреччиною російського військового літака важливі дипломатія та деескалація.

Відповідну заяву він зробив у вівторок в Брюсселі після позачергового засідання Північноатлантичної Ради.

За його словами, Туреччина поінформувала союзників про збитий літак російських повітряних сил, який порушив повітряний простір Туреччини.

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"Я вже не раз висловлював своє занепокоєння з приводу наслідків військових дій РФ поблизу кордонів НАТО. Це підкреслює важливість мати та дотримуватися домовленостей, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що союзники неодноразово заявляли про свою солідарність з Туреччиною та підтримку її територіальної цілісності. "Ми дуже пильно будемо продовжувати стежити за розвитком подій на південно-східних кордонах НАТО. Я з нетерпінням очікую подальших контактів між Анкарою та Москвою і закликаю до спокою і деескалації. Дипломатія і деескалації є важливими для вирішення цієї ситуації", - заявив він.