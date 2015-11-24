Генсек НАТО: Для вирішення ситуації навколо збитого Су-24 важливі дипломатія та деескалація
За його словами, Туреччина поінформувала союзників про збитий літак російських повітряних сил, який порушив повітряний простір країни.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що для вирішення ситуації навколо збитого Туреччиною російського військового літака важливі дипломатія та деескалація.
Відповідну заяву він зробив у вівторок в Брюсселі після позачергового засідання Північноатлантичної Ради.
За його словами, Туреччина поінформувала союзників про збитий літак російських повітряних сил, який порушив повітряний простір Туреччини.
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"Я вже не раз висловлював своє занепокоєння з приводу наслідків військових дій РФ поблизу кордонів НАТО. Це підкреслює важливість мати та дотримуватися домовленостей, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що союзники неодноразово заявляли про свою солідарність з Туреччиною та підтримку її територіальної цілісності. "Ми дуже пильно будемо продовжувати стежити за розвитком подій на південно-східних кордонах НАТО. Я з нетерпінням очікую подальших контактів між Анкарою та Москвою і закликаю до спокою і деескалації. Дипломатія і деескалації є важливими для вирішення цієї ситуації", - заявив він.