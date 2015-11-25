Путін: іслам - традиційна релігія Росії, ми його підтримуємо і будемо підтримувати

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив журналістам.

Говорячи про збиття Туреччиною російського бомбардувальника 24 листопада, він заявив, що суть цієї проблеми лежить глибше.

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"Проблема набагато глибша. Ми спостерігаємо, і не тільки ми, запевняю вас, це бачать у всьому світі, - сьогоднішнє керівництво Туреччини протягом значної кількості років проводить досить цілеспрямовану внутрішню політику щодо ісламізації своєї країни", - сказав Путін.

Президент РФ підкреслив, що іслам – велика світова релігія, одна з традиційних релігій Росії. "Ми самі підтримуємо іслам і будемо це робити. Але мова йде про підтримку більш радикальних, чи що, напрямів. І це саме по собі створює дуже несприятливе середовище і атмосферу, яку на перший погляд і не видно", - сказав Путін.

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