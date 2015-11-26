Reuters розповів ще про одну дивну смерть в армії РФ
Агентство Reuters опублікувало матеріал, присвячений загибелі 27-річного російського контрактика Федора Журавльова. 19 листопада сім'я Журавльова отримала повідомлення про те, що він загинув у бою, однак, як пише Reuters, неясно, де саме це сталося.
Агентство відзначає, що смерть Журавльова стала ще однією втратою російської армії, яку неможливо пояснити, повідомляє РБК.
На похороні командир підрозділу, де служив Журавльов, повідомив, що він загинув у результаті операції в Кабардино-Балкарії, під час якої були ліквідовані 14 бойовиків. При цьому офіційно про проведення цієї КТО повідомлялося в неділю, 22 листопада, а контрактник загинув за кілька днів до цього. Крім того, силовики не повідомляли про які-небудь втрати серед особового складу після операції під Нальчиком.
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Друг сім'ї Журавльова, а також його сусід в розмові з Reuters припустили, що Журавльов міг бути убитий у Сирії, при цьому зазначили, що у них немає доказів того, що сталося. «А де ж іще він міг померти?» - сказав один зі співрозмовників агентства. Старший брат контрактника, у свою чергу, розповів, що він загинув в операції, яка проходила в Росії.
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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. У деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.
Головна військова прокуратура (ГВП) Росії почала перевірку після смерті російського солдата в Сирії - перші результати свідчать про те, що військовий повісився.
Однак родичі та односельці загиблого в Сирії контрактника не вірять в офіційну версію смерті, вказуючи на дивні травми.