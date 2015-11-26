Reuters розповів ще про одну дивну смерть в армії РФ

Агентство відзначає, що смерть Журавльова стала ще однією втратою російської армії, яку неможливо пояснити, повідомляє РБК.

На похороні командир підрозділу, де служив Журавльов, повідомив, що він загинув у результаті операції в Кабардино-Балкарії, під час якої були ліквідовані 14 бойовиків. При цьому офіційно про проведення цієї КТО повідомлялося в неділю, 22 листопада, а контрактник загинув за кілька днів до цього. Крім того, силовики не повідомляли про які-небудь втрати серед особового складу після операції під Нальчиком.

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Друг сім'ї Журавльова, а також його сусід в розмові з Reuters припустили, що Журавльов міг бути убитий у Сирії, при цьому зазначили, що у них немає доказів того, що сталося. «А де ж іще він міг померти?» - сказав один зі співрозмовників агентства. Старший брат контрактника, у свою чергу, розповів, що він загинув в операції, яка проходила в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. У деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.

Головна військова прокуратура (ГВП) Росії почала перевірку після смерті російського солдата в Сирії - перші результати свідчать про те, що військовий повісився.

Однак родичі та односельці загиблого в Сирії контрактника не вірять в офіційну версію смерті, вказуючи на дивні травми.