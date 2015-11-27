ЄС може спіткати доля Римської імперії, якщо він не зміцнить свої кордони - премʼєр Нідерландів

Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Рolitico.

За словами очільника уряду Нідерландів, ЄС може повторити долю Римської імперії у тому випадку, якщо не зміцнить свої зовнішні кордони.

Читайте такожЗМІ: Швеція депортує 22 тисячі мігрантів

"Як ми всі знаємо, великі імперії занепадали у тому випадку, коли не могли захищати свої зовнішній кордони", – сказав Рютте.

Як відомо, НІдерланди почнуть головувати в ЄС від початку наступного року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що Європа більше не може приймати біженців з Близького Сходу і повинна посилити охорону своїх кордонів.

Вальс зазначив, що Франція має намір виконати своє зобов'язання по прийому до 30 тисяч біженців в 2015-2016 роках, однак підкреслив, що французи знають про те, що деякі виконавці терактів у Парижі 13 листопада прибули в країну саме в лавах мігрантів.