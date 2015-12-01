У Росії стверджують, що кораблі ВМФ РФ "без проблем" проходять протоку Босфор

Про це повідомило військово-дипломатичне джерело, передає РІА Новости.

"Жодних проблем з проходженням чорноморських проток російськими кораблями наразі не спостерігається, хоча це цілком нормальне явище, що деякі судна очікують своєї черги на проходження протоки у зв'язку з його завантаженістю або природними катаклізмами, що ускладнюють судноплавство", - зазначив він.

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Джерело уточнило, що турецька влада, яка регулює судноплавство в протоках, іноді закриває їх через туман або ж відкриває рух спочатку в один бік, а потім в інший через скупчення суден у проливний зоні.

"Що стосується турецького підводного човна, то немає нічого екстраординарного в тому, що він зустрівся з нашим транспортом - ці човни регулярно проходять протоку в обидві сторони, так само як і інші кораблі ВМС Туреччини", - наголосив він.

Вчора УНІАН повідомляв, що у кораблів, які йдуть під прапором Росії, почали виникати проблеми з проходженням протоки Босфор, що з'єднує Чорне море з Мармуровим.

Крім того, сьогодні турецькі ЗМІ опублікували відео зустрічі транспорту ВМФ Росії "Яуза" з турецькою субмариною в протоці Дарданелли.