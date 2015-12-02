Парламент Британії вирішить питання участі країни в операції проти ІД у Сирії

08:15, 02 грудня 2015
Світ
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Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін просив прем'єр-міністра Девіда Кемерона провести дводенні дебати, щоб всі охочі могли висловитися з такого серйозного приводу.

REUTERS

Парламент Великобританії в середу ухвалить рішення про те, чи брати участь країні у військовій операції проти "Ісламської держави" в Сирії, передає РИА Новости.

Голосуванню будуть передувати дебати, які почнуться в 11.30 ранку за місцевим часом і завершиться о 22.00. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін просив прем'єр-міністра Девіда Кемерона провести дводенні дебати, щоб всі охочі могли висловитися з такого серйозного приводу.

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Кемерон погодився лише на одноденні, але на дуже довгі дебати, заради яких він навіть скасував Prime Minister Questions — щотижневу сесію питань парламентаріїв прем'єр-міністру.

Керівники Лейбористської партії, втім, все одно залишилися незадоволеними — заступник голови партії Том Уотсон у вівторок в листі Кемерону заявив, що він дав на обговорення занадто мало часу. Як би те ні було, змінити вже нічого не можна.

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