ЗМІ: Туреччина хоче розпочати військову операцію проти "Ісламської держави"

Туреччина планує розпочати військову операцію проти "Ісламської держави" найближчим часом.

Про це заявив турецький міністр закордонних справ Ферідун Сінірліоглу, передає Daily Sabah.

"ІДІЛ загрожує нашому способу життя і безпеці. У нас є план військових дій проти них найближчими днями. Ви побачите. Ми всі разом повинні протистояти цій небезпеці", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня прокуратура Туреччини повідомила про наявність переконливих доказів того, що подвійний теракт в Анкарі, під час якого загинули більше 100 осіб, був спланований і здійснений бойовиками "Ісламської держави".

Нагадаємо, 10 жовтня поблизу залізничного вокзалу у столиці Туреччини прогриміли два вибухи. За останніми даними, число жертв подвійного теракту в Анкарі перевищила 100 осіб. Ще близько 500 осіб отримали поранення.