У листопаді до Криму доставили 14 загиблих у Сирії російських військових - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування ЗС РФ продовжує приховувати факти загибелі російських військовослужбовців у ході бойових дій в Сирії. Протягом листопада ц.р. до Новофедорівки та Феодосії (територія тимчасово окупованого Криму) доставлено тіла чотирьох (військовослужбовці льотно-підйомного та інженерного складу) та 10 (морські піхотинці) загиблих, які брали участь у бойових діях в сирійському конфлікті", - зазначили у Головному управлінні розвідки.

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Крім того, повідомляється, що 1 грудня з Махачкали до акваторії Каспійського моря вийшла корабельна ударна група (КУГ) Каспійської флотилії ВМФ РФ у складі малих ракетних кораблів "Углич", "Град Свияжск" та "Великий Устюг".

Зазначається, що "найближчим часом кораблі можуть бути задіяні до завдання ракетних ударів по території Сирії".

"Заходи із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали переліт військово-транспортного літака Ан-124 з аеродрому Чкаловський до авіабази Хмеймім", - повідомили у розвідці.