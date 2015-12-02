Більшість росіян негативно ставляться до російських бомбардувань в Сирії - опитування

Про це свідчить опитування Левада-центру, передає Еспресо.TV.

На питання про цілі російської кампанії в Сирії і причини посилення бомбардувань 55% росіян відповіли, що мета кампанії - знищення організації "Ісламська держава".

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У свою чергу, 15% опитаних заявили, що це - відповідь на теракт на російському літаку А321 в Єгипті.

На думку 10% громадян, російська кампанія в Сирії - прагнення домогтися міжнародного визнання. 5% респондентів упевнені, що дії Росії спрямовані на допомогу президенту Сирії Башару Асаду в збереженні поста.

Позитивно кампанію в Сирії оцінили 32% опитаних. Заперечення висловив 51% громадян. Не змогли відповісти 15%.

30 вересня російська Рада Федерації дозволила використання контингенту Збройних сил Російської Федерації за межами території РФ.

Голова адміністрації Кремля Сергій Іванов запевнив, що мова йде про військову операцію в Сирії на прохання Башара Асада.

Заступник російського міністра оборони Анатолій Антонов повідомив, що терміни проведення Росією військової операції в Сирії обмежені терміном наступу армії Асада.