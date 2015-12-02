Туреччина вживатиме відповідних заходів, якщо Росія не змінить свою поведінку - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність відповісти на дії Росії щодо Туреччини, передає РБК.

«Ми не вели себе емоційно і не будемо цього робити. У нас немає бажання загострювати цю напруженість. Ми будемо діяти дипломатичним методом. Якщо Росія продовжить так само себе поводити, ми почнемо у відповідь вживати відповідних заходів. Ми з жалем спостерігаємо за непропорційною реакцією Росії», - сказав Ердоган.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган спростував заяви про причетність до нафтового бізнесу «Ісламської держави», які прозвучали від представників Міноборони Росії. Пр цьому він знову повторив свою обіцянку піти у відставку, якщо інформація підтвердиться.