Туреччина вживатиме відповідних заходів, якщо Росія не змінить свою поведінку - Ердоган
Туреччина вживатиме відповідних заходів проти Росії, якщо вона свою лінію щодо введення санкцій у відповідь на збитий бомбардувальник Су-24, заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, назвавши реакцію Росії непропорційною.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність відповісти на дії Росії щодо Туреччини, передає РБК.
«Ми не вели себе емоційно і не будемо цього робити. У нас немає бажання загострювати цю напруженість. Ми будемо діяти дипломатичним методом. Якщо Росія продовжить так само себе поводити, ми почнемо у відповідь вживати відповідних заходів. Ми з жалем спостерігаємо за непропорційною реакцією Росії», - сказав Ердоган.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган спростував заяви про причетність до нафтового бізнесу «Ісламської держави», які прозвучали від представників Міноборони Росії. Пр цьому він знову повторив свою обіцянку піти у відставку, якщо інформація підтвердиться.