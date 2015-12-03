У Кремлі відкинули колишні відносини з Ердоганом

Про це повідомляє РБК.

«Не буде, безумовно. Проте боротьба з тероризмом продовжиться в тому ж режимі», - сказав Іванов.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звинувачує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його родину у закупівлі нафти у «Ісламської держави».

Ердоган відкидає звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.

Пізніше прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде оприлюднювати докази торгівлі нафтою між Туреччиною і екстремістським угрупованням "Ісламська держава", хоча напередодні Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

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24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.