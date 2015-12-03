Євросоюз 14 грудня почне переговори з Сербією про вступ до ЄС
21:35, 03 грудня 2015Світ
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Європейський союз має намір 14 грудня 2015 року почати переговори з Сербією про вступ в ЄС.
REUTERS
Про це на саміті ОБСЄ в Белграді заявила комісар ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна за інформацією Reuters.
"Я з нетерпінням чекаю 14 грудня, коли ми відкриємо більш детальні переговори", - заявила Могерини.
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Очікується, що переговори з питань Косово і фінансового контролю.
"Ми будемо повертатися до Брюсселя з великими очікуваннями і твердим переконанням, що Сербія належить Європі", - зазначив прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія відмовляється приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії.
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