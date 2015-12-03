Євросоюз 14 грудня почне переговори з Сербією про вступ до ЄС

Про це на саміті ОБСЄ в Белграді заявила комісар ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна за інформацією Reuters.

"Я з нетерпінням чекаю 14 грудня, коли ми відкриємо більш детальні переговори", - заявила Могерини.

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Очікується, що переговори з питань Косово і фінансового контролю.

"Ми будемо повертатися до Брюсселя з великими очікуваннями і твердим переконанням, що Сербія належить Європі", - зазначив прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія відмовляється приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії.