Могеріні прогнозує Росії повторення "афганського сценарію" у Сирії

Про це заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Guardian.

"Я вважаю, що Росія усвідомлює ризик опинитися у пастці в Сирії на зразок сценарію в Афганістані, якщо вона не буде ефективно співпрацювати у запуску політичних процесів. Росія ризикує налаштувати проти себе більшу арабську громаду мусульман всередині Росії і бути втягнутою у протистояння між сунітами і шиїтами", - сказала Могеріні.

Читайте такожОпитування: 54% росіян підтримують авіаудари по Сирії, при цьому 59% не готові приймати біженців з країни

Вона вважає, що потенційна присутність російських мусульманських бойовиків серед джихадистів у Сирії стане серйозною проблемою безпеки, коли вони повернуться додому.

"Я думаю, що росіяни дуже чітко бачать, що, незважаючи на їхню потужну військову присутність ... їхній інтерес у тому, щоб активно підштовхувати початок політичного процесу", - додала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що 29 та 30 жовтня у Відні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ десятка держав, щоб спробувати знайти консенсус щодо політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Іран, як очікується, буде запрошений на багатосторонні переговори щодо політичного врегулювання у Сирії.